Челябинский детсад, откуда девочка пришла с переломом, заставили заплатить 150 тысяч рублей

Воспитательница толкнула девочку на кровать
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске с детского сада взыскали 150 тыс. рублей в пользу пострадавшей воспитанницы.
Как рассказали в региональной прокуратуре, девочка получила травму из-за неосторожности воспитательницы.
После дня в детском саду малышка пожаловалась родителям на сильную боль в руке. Девочка рассказала, что ударилась о кровать, на которую воспитательница толкнула ее перед сончасом.
— Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у ребенка установлен перелом ключицы, что является критерием средней тяжести вреда здоровью, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
После жалобы родителей в прокуратуре через суд потребовали у детского суда возместить моральный вред, причиненный воспитаннице. Центральный райсуд Челябинска посчитал требования прокуратуры обоснованными и обязал детский сад выплатить деньги.
Ранее в Миассе воспитаннику детсада сломало ногу сорвавшейся цепью игрового городка.
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