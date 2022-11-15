Челябинский детсад, откуда девочка пришла с переломом, заставили заплатить 150 тысяч рублей

Воспитательница толкнула девочку на кровать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске с детского сада взыскали 150 тыс. рублей в пользу пострадавшей воспитанницы.

Как рассказали в региональной прокуратуре, девочка получила травму из-за неосторожности воспитательницы.

После дня в детском саду малышка пожаловалась родителям на сильную боль в руке. Девочка рассказала, что ударилась о кровать, на которую воспитательница толкнула ее перед сончасом.

— Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у ребенка установлен перелом ключицы, что является критерием средней тяжести вреда здоровью, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

После жалобы родителей в прокуратуре через суд потребовали у детского суда возместить моральный вред, причиненный воспитаннице. Центральный райсуд Челябинска посчитал требования прокуратуры обоснованными и обязал детский сад выплатить деньги.

Ранее в Миассе воспитаннику детсада сломало ногу сорвавшейся цепью игрового городка.

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