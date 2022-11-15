В Челябинске обанкротившуюся фабрику «Краснодеревщик» продают по пониженной цене

Фото: Кирилл ЛЕЖАК

В Челябинске снова выставили на торги имущественный комплекс фабрики «Краснодеревщик». Речь идет о производственной площадке на Свердловском тракте, 11. За нее просят 171,5 млн рублей. Объявление о торгах появилось в федеральном реестре «Федресурс».

Участок площадью свыше 10 тыс. квадратных метров, помещения, станки, пилы, электропогрузчики и прочее оборудование обанкротившейся фабрики уже пытались продать в прошлом году. Тогда у покупателей просили 204 млн рублей. Но приобрести землю, здания и оснащение так никто и не пожелал. Теперь цену лота понизили.

Напомним, фабрика «Краснодеревщик» когда-то была одним из крупнейших производителей дверей в Челябинской области. В 2020 году ее признали банкротом. На продажу выставлено также здание фабрики на улице Механической в Челябинске.

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