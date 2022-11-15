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НовостиОбщество15 ноября 2022 8:20

С велодорожками и тротуарами: улицу Братьев Кашириных в Челябинске продлят до Шершней

Улицу Братьев Кашириных в Челябинске продлят до Шершней
Алина КУНГУРЦЕВА
Алина КУНГУРЦЕВА
Улицы Братьев Кашириных продлят на участке от Академика Королева до Лыжных Батальонов

Улицы Братьев Кашириных продлят на участке от Академика Королева до Лыжных Батальонов

Фото: Андрей АБРАМОВ

Улицу Братьев Кашириных в Челябинске планируют продлить до Шершней. На проектирование участка Академика Королева – Лыжных Батальонов готовы потратить 18,9 млн рублей, сообщается на сайте Госзакупок.

За эти деньги нужно предоставить три варианта проектных решений с тротуарами, велодорожками, ливневками, освещением, озеленением и прочими благами цивилизации. Проект с положительным заключением Госэкспертизы нужно сдать до конца марта 2024 года.

Фото: zakupki.gov.ru

Фото: zakupki.gov.ru

Масштабное обновление ждет и саму улицу Братьев Кашириных на участке от Чичерина до Северо-Крымской. Там планируется обозначить расположение островков безопасности, остановок общественного транспорта, выделенных полос, велодорожек и парковок. Кроме того, подрядчик должен подобрать участки для озеленения, ливневых канализаций, освещения и светофоров.

Кстати, в этом году в Челябинске начали строить две новые дороги в микрорайоне «Ньютон». Улицу Академика Макеева и Комсомольский проспект решили продлить и объединить. Также этим летом наконец начали делать дорогу на улице Агалакова в Ленинском районе.

Там временем челябинцы просят сделать пешеходный переход на Сони Кривой возле «Белого рынка».

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