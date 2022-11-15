С велодорожками и тротуарами: улицу Братьев Кашириных в Челябинске продлят до Шершней

Улицы Братьев Кашириных продлят на участке от Академика Королева до Лыжных Батальонов Фото: Андрей АБРАМОВ

Улицу Братьев Кашириных в Челябинске планируют продлить до Шершней. На проектирование участка Академика Королева – Лыжных Батальонов готовы потратить 18,9 млн рублей, сообщается на сайте Госзакупок.

За эти деньги нужно предоставить три варианта проектных решений с тротуарами, велодорожками, ливневками, освещением, озеленением и прочими благами цивилизации. Проект с положительным заключением Госэкспертизы нужно сдать до конца марта 2024 года.

Фото: zakupki.gov.ru

Масштабное обновление ждет и саму улицу Братьев Кашириных на участке от Чичерина до Северо-Крымской. Там планируется обозначить расположение островков безопасности, остановок общественного транспорта, выделенных полос, велодорожек и парковок. Кроме того, подрядчик должен подобрать участки для озеленения, ливневых канализаций, освещения и светофоров.

Кстати, в этом году в Челябинске начали строить две новые дороги в микрорайоне «Ньютон». Улицу Академика Макеева и Комсомольский проспект решили продлить и объединить. Также этим летом наконец начали делать дорогу на улице Агалакова в Ленинском районе.

Там временем челябинцы просят сделать пешеходный переход на Сони Кривой возле «Белого рынка».

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