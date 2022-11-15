На маршруты в Челябинске вышли необычные мусоровозы: к сортировке отходов горожан призывает супермен

Фото: ЦКС

На маршруты областного центра вышло несколько машин с изображением супермена на бортах. На агитационных граффити герой спасает планету от пластикового зла, выступая вестником новой эпохи, где ценится экологичный подход к мусору!

Техника с необычным оформлением в стиле граффити и броским слоганом «Супергерои разделяют – я с ними!» обслуживает контейнерные площадки областного центра, осуществляя сбор твердых коммунальных отходов. Маршрут движения выстроен по наиболее оживленным улицам Челябинска.

Водитель компании – перевозчика ТКО «Эковывоз» Виктор Зорин и сам не скрывает своего восхищения. Современный и маневренный мусоровоз превратился в настоящий арт-объект на колесах. Многие челябинцы уже оценили дизайнерское решение в оформлении коммунальной техники.

«Приятно сесть за руль такого необычного мусоровоза. Чувствуешь себя не просто водителем, а настоящим суперменом, который борется за спасение планеты, сортируя отходы. Такие мусоровозы выделяются в общем потоке транспорта и приковывают к себе внимание. Реакция людей положительная. Смотрят, интересуются, подходят. Мы, в свою очередь, объясняем, что такое раздельный сбор отходов», - рассказывает Виктор Зорин.

Инициатива украсить борта техники образом супергероя, который спасает планету от пластика, принадлежит Центру коммунального сервиса. С текущего года региональный оператор активно устанавливает на контейнерных площадках отдельные баки для сбора пластиковой тары напитков и бытовой химии. Креативный дизайн коммунальной техники – это продолжение проекта по внедрению РСО, направленный на вовлечение в проект южноуральцев. Идею ЦКС поддержала компания «Эковывоз».

К реализации проекта были привлечены профессиональные художники. На отрисовку каждого передвижного граффити-шедевра ушло по 20 баллончиков краски. Материалы для создания мобильных агитационных полотен подбирались с учетом климатических особенностей Южного Урала: перепады температур и атмосферные осадки не должны повлиять на яркость дизайнерских изображений.

Авторы проекта уверены, что горожане заметят мобильные арт-объекты, а кого-то машины в необычной раскраске вдохновят на участие в сортировке мусора. Чем больше жителей региона будет вовлечено в этот процесс, тем меньше отходов будет направляться на захоронение. Ведь собранный отдельно пластик гарантированно направляется на переработку, а не на захоронение на свалках и полигонах, что безусловно способствует улучшению экологии.

«Центр коммунального сервиса ведет активную работу по внедрению раздельного сбора отходов. На контейнерных площадках региональный оператор устанавливает отдельные баки для вторичного сырья, ведется просветительская деятельность. В рамках этой работы мы решили украсить мусоровозы и нанести с помощью граффити изображение супергероя, который призывает людей разделять отходы. Мы надеемся, что наши машины будут замечены, и эта акция станет для некоторых импульсом к тому, чтобы приступить к сортировке мусора в домашних условиях», — отметил пресс-секретарь Центра коммунального сервиса Сергей Жеребин.

ЦКС придерживается системного подхода в работе по внедрению РСО. В начале года в Челябинске и ближайших пригородах областного центра на средства компании было установлено более 400 контейнеров для сбора пластика. В сентябре компания презентовала интерактивный сервис – карту вывоза мусора. Онлайн-ресурс, размещенный на сайте регоператора, позволяет найти ближайшую к дому площадку с баком под вторсырье. Мусоровозы с супергероями – часть информационной работы, которая также ведется через управляющие компании. В сотрудничестве с ними ЦКС размещает памятки о раздельном сборе отходов в подъездах домов и на контейнерных площадках, на которых установлены отдельные баки под пластик.

Работа по внедрению раздельного сбора отходов будет продолжена. В самое ближайшее время ЦКС планирует оснастить баками под вторсырье еще больше контейнерных площадок Челябинска и Копейска, что на 100 % закроет потребность в раздельном сборе отходов в данных муниципальных образованиях. Расширение географии проекта будет продолжено.

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