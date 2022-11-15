В Челябинске двое молодых людей угнали и сломали иномарку, а потом ограбили таксиста

Преступников уже успели поймать по горячим следам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске задержали двоих молодых людей, очень насыщенно проведших ночь: приятели успели совершить кражу, угнали машину и напали на таксиста.

В полицию заявил именно таксист. 54-летний мужчина рассказал, что клиенты его побили и отобрали смартфон. Полицейские немедленно приехали на улицу Степана Разина, где все случилось, нашли и задержали грабителей.

На этом дело не закончилось. Выяснилось, что несколько часов назад задержанные познакомились с пенсионером на Университетской набережной. Пожилой мужчина пригласил их к себе домой, чтобы выпить. Гости угощались вволю, а когда хозяин заснул, забрали у него телефон и ключи от Mitsubishi. После застолья им хотелось прокатиться с ветерком.

Катание долго не продлилось. Угонщики не справились с управлением и наехали на препятствие, машина заглохла, завести ее снова не вышло. Тогда они вызвали такси, а вскоре напали на таксиста.

В полиции возбудили уголовные дела о краже, грабеже и неправомерном завладении автомобилем.

— В настоящее время задержанные, неработающие жители Карталинского района 25 и 23 лет, водворены в изолятор временного содержания. Установлено, что ранее они уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Ранее житель Челябинска инсценировал угон собственной машины, чтобы не отдавать ее за долги.

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