В Челябинске полицейские накрыли игорный салон с десятками компьютеров

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Курчатовском районе Челябинска полицейские выявили салон, где незаконно проводились азартные игры. Заведение располагалось в доме по Комсомольскому проспекту. Приехав по адресу, оперативники изъяли компьютеры, ноутбук и маршрутизаторы. Также была задержана 34-летняя женщина, которая организовала подпольный салон.

— Следственными органами СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Задержанной избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

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