В Челябинске на мусоровозы нанесли изображение супермена с агитационным слоганом

Фото: ЦКС

В Челябинске начали работать мусоровозы с изображением супермена на бортах. Техника с оформлением в стиле граффити и агитационным слоганом «Супергерои разделяют – я с ними!» обслуживает контейнерные площадки многолюдных улиц города. Таким образом регоператор по вывозу ТКО пытается привлечь челябинцев к экологичной сортировке мусора.

К реализации проекта привлекли профессиональных художников-граффитистов. На отрисовку каждого мусоровоза у них уходило порядка 20 баллончиков краски. Материалы для создания агитационных изображений подбирались с учетом климатических особенностей Челябинской области. Так что перепады температур и сильные осадки не должны повлиять на яркость изображений.

Инициатива украсить мусоровозы изображением супергероя, который спасает планету от пластика, принадлежит Центру коммунального сервиса. Идею ЦКС поддержала компания «Эковывоз», на спецтехнику которой и нанесли граффити.

В этом году регоператор начал устанавливать на контейнерных площадках отдельные баки для сбора пластиковой тары. Работа ведется в Челябинске и Копейске, но в дальнейшем проект будет реализоваться и в других городах региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.