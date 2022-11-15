В Миассе по улицам бегает дикий кабан

Фото: архив КП
В Миассе заметили дикого кабана, который бегал по улицам в районе Машгородка. Видеоролик с животным опубликовали в местном паблике.
Жители Миасса рассказывают, что кабана видят в городе уже не в первый раз. В сентябре его заметили на улице Садовой. Однако в поле зрения горожан попадают и другие звери.
— Лосей видел не раз, волки бегали, лисы и рыси, теперь кабаны… Не Миасс, а зоопарк, — отмечают жители в соцсетях.
Этим летом в Магнитогорске от бывшего солиста группы «Ласковый май» сбежала обезьяна. Макака успела устроить большой переполох в городе, в ее поимки даже участвовали полицейские.
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