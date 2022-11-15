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НовостиОбщество15 ноября 2022 16:25

В Челябинской области 39 мобилизованных вернули домой после вмешательства омбудсмена

Еще 28 человек ждут отправки обратно на Южный Урал
Ян Стоев
Ян Стоев
Среди вернувшихся домой есть многодетные отцы

Среди вернувшихся домой есть многодетные отцы

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уполномоченный по правам человека Челябинской области Юлия Сударенко продолжает принимать обращения по вопросам частичной мобилизации. В период с 26 сентября по 14 ноября к ней обратились 1834 южноуральца - 988 звонков поступило на «горячую линию», 84 человека пришли на личный прием, остальные сообщили о своих проблемах письменно.

— Возвращены домой 39 мобилизованных: 7 человек получили отсрочку по состоянию здоровья, 7 являлись многодетными, 16 человек были забронированы, 9 человек получили отсрочку по иным основаниям, — рассказала о результатах работы Юлия Сударенко.

Кроме того, по ходатайству омбудсмена было отменено решение призывной комиссии в отношении 28 мобилизованных. Среди них - 16 многодетных, 10 забронированных, 1 по состоянию здоровья и еще 1 по иным причинам. В ближайшее южноуральцев вернут домой.

По словам Юлии Сударенко, сейчас количество обращений по отношению к концу сентября, середине октября снизилось на 43%. Однако работа по защите прав мобилизованных будет продолжаться и дальше.

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