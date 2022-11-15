В Челябинской области 39 мобилизованных вернули домой после вмешательства омбудсмена

Среди вернувшихся домой есть многодетные отцы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уполномоченный по правам человека Челябинской области Юлия Сударенко продолжает принимать обращения по вопросам частичной мобилизации. В период с 26 сентября по 14 ноября к ней обратились 1834 южноуральца - 988 звонков поступило на «горячую линию», 84 человека пришли на личный прием, остальные сообщили о своих проблемах письменно.

— Возвращены домой 39 мобилизованных: 7 человек получили отсрочку по состоянию здоровья, 7 являлись многодетными, 16 человек были забронированы, 9 человек получили отсрочку по иным основаниям, — рассказала о результатах работы Юлия Сударенко.

Кроме того, по ходатайству омбудсмена было отменено решение призывной комиссии в отношении 28 мобилизованных. Среди них - 16 многодетных, 10 забронированных, 1 по состоянию здоровья и еще 1 по иным причинам. В ближайшее южноуральцев вернут домой.

По словам Юлии Сударенко, сейчас количество обращений по отношению к концу сентября, середине октября снизилось на 43%. Однако работа по защите прав мобилизованных будет продолжаться и дальше.

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