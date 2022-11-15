Надежда Бабкина выступит в Челябинске на Гала-концерте конкурса «Марафон талантов»

Выступление Надежды Бабкиной состоится в Театре драмы имени Н. Орлова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народная артистка России Надежда Бабкина и коллектив Московского государственного академического театра «Русская песня» приедут с выступлением в Челябинск на Гала-концерт Областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минкульта.

Концерт пройдет 20 ноября в Театре драмы имени Н. Орлова. Народная артистка споет на сцене вместе с финалистами конкурса «Марафон талантов». В ходе мероприятия также огласят имена победителей.

В этом году в региональных отборочных этапах «Марафона талантов» приняли участие свыше двух тысяч человек. Все этапы конкурса в прямом эфире посмотрели более 200 тысяч зрителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ самых ярких высказываний Надежды Бабкиной в Челябинске: «Я и без выборной кампании езжу»

(Знаменитая казачка России провела пресс-конференцию в «Комсомольской правде»)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.