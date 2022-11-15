Надежда Бабкина выступит в Челябинске на Гала-концерте конкурса «Марафон талантов»

Выступление Надежды Бабкиной состоится в Театре драмы имени Н. Орлова
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Народная артистка России Надежда Бабкина и коллектив Московского государственного академического театра «Русская песня» приедут с выступлением в Челябинск на Гала-концерт Областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минкульта.
Концерт пройдет 20 ноября в Театре драмы имени Н. Орлова. Народная артистка споет на сцене вместе с финалистами конкурса «Марафон талантов». В ходе мероприятия также огласят имена победителей.
В этом году в региональных отборочных этапах «Марафона талантов» приняли участие свыше двух тысяч человек. Все этапы конкурса в прямом эфире посмотрели более 200 тысяч зрителей.
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