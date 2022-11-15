В Кургане водитель автобуса высадил подростка

Девочку высадили из рейсового автобуса Фото: Андрей АБРАМОВ

В Кургане началась проверка местного СК из-за водителя автобуса, который высадил девочку вечером, чтобы сократить маршрут. Об этом со ссылкой на следователей пишет ИА «Уральский меридиан».

— Вечером 14 ноября текущего года экипаж маршрутного транспортного средства, узнав о том, что девочка находится в автобусе одна и едет до конечной остановки, сократил его маршрут. При этом билет ребенка аннулировали и высадили, — сообщает издание с ссылкой на СК.

Как уточняют СМИ, инцидент произошел на остановке «Юргамышская». Девочка ехала домой с тренировки. Ее высадили в районе восьми часов вечера.

Ранее ученики школы № 1 города Щучье Курганской области рассказали КП-Челябинск подробности о стрельбе, которая случилась возле учебного заведения. По их словам, звуки выстрелов раздались на параллельной улице, поэтому администрация решила перестраховаться и эвакуировать своих учеников.

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