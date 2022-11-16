В Челябинске расширят бассейн «Строитель»

Новая чаша должна снизить нагрузку на другие ванны в бассейне Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске активно идет строительство новой чаши для бассейна «Строитель». Как сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на директора бассейна Сергея Филиппова, объект сдадут уже в декабре.

— Это будет еще один полноценный бассейн длиной 25 метров. Там будут свои раздевалки, своя фильтрация воды, отдельный игровой зал. К тому же в новом здании предусмотрены все условия для инвалидов: лифт в воду, широкие душевые, туалеты и коридоры, — рассказал Филиппов изданию.

Как отметил Филиппов, это позволит решить проблему с загруженностью бассейна. Сейчас трех чаш не хватает для спортсменов, которые занимаются в «Строителе». Новая чаша сможет принять до 90 человек в час.

Ранее стало известно о том, что улицу Братьев Кашириных в Челябинске планируют продлить до Шершней. На проектирование участка Академика Королева — Лыжных Батальонов готовы потратить 18,9 млн рублей, сообщается на сайте Госзакупок.

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