В лесу под закрытым челябинским городом заметили верблюда

Вероятно, животное пришло пастись Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Челябинский археолог Евгений Шиманский во время раскопок в лесу у Озерска заметил верблюда. Как рассказал Шиманский изданию hornews.com, животное никак не отреагировало на съемки.

— Верблюд на меня не обратил никакого внимания, посмотрел, пожевал и отвернулся, — цитирует Евгения издание.

Предположительно, верблюд оказался там случайно. Рядом с местом съемок находится оленья ферма, откуда, скорее всего, верблюда и выпутили пастись.

Ранее в Миассе заметили дикого кабана, который бегал по улицам в районе Машгородка. Видеоролик с животным опубликовали в местном паблике.

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