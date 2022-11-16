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НовостиОбщество16 ноября 2022 0:45

В лесу под закрытым челябинским городом заметили верблюда

Животное заснял археолог Евгений Шиманский
Андрей МОСКВИЧЕВ
Вероятно, животное пришло пастись

Вероятно, животное пришло пастись

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Челябинский археолог Евгений Шиманский во время раскопок в лесу у Озерска заметил верблюда. Как рассказал Шиманский изданию hornews.com, животное никак не отреагировало на съемки.

— Верблюд на меня не обратил никакого внимания, посмотрел, пожевал и отвернулся, — цитирует Евгения издание.

Предположительно, верблюд оказался там случайно. Рядом с местом съемок находится оленья ферма, откуда, скорее всего, верблюда и выпутили пастись.

Ранее в Миассе заметили дикого кабана, который бегал по улицам в районе Машгородка. Видеоролик с животным опубликовали в местном паблике.

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