Власти Челябинской области снова продают свое представительство в Москве

Общая площадь здания 765,7 квадрата. Фото: Минимущество

Правительство Челябинской области снова выставило на продажу здание своего бывшего представительства в Москве. Это будет уже десятая попытка властей продать свой особняк на Дмитровском проезде.

— Объект представляет собой нежилое трехэтажное здание с мансардой и подвалом. Площадь застройки — 226 квадратных метров. Конец приема заявок — 13 декабря, — указано на «Торгах России».

В этот раз начальная цена за здание составляет 117,8 млн рублей. При этом при первой продаже в феврале 2017 года за здание просили 243,9 млн рублей.

Ранее в Челябинске снова выставили на торги имущественный комплекс фабрики «Краснодеревщик». За цеха на Свердловском тракте просят 171,5 млн рублей.

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