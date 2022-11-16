Алексей Текслер предложил наладить производство тракторов «Беларусь» в Челябинске

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
В Челябинской области наладят производство тракторов «Беларусь». Об этом заявил губернатор Алексей Текслер по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Как отметил глава региона, Южный Урал и Беларусь — не конкуренты. Наоборот, у нас есть общие вызовы и задачи. Прежде всего, это импортозамещение.
— С одной стороны, мы имеем традиционные налаженные связи, с другой стороны, мы можем друг друга дополнять, реализовывать новые совместные проекты, — объяснил Текслер.
Производство развернут на базе Челябинского тракторного завода. Также автозавод «Урал» сможет закупать у предприятий Республики комплектующие для наращивания своего производства.
Также уже по итогам визита были заключены контракты на поставку 150 тракторов для аграриев и еще столько же для коммунальной сферы.
Напомним, что южноуральская делегация работает в Республике Беларусь уже второй день. В ее состав вошли представители минэкономразвития, минпрома, минобразования и науки, минсельхоза, минкульта региона, промышленных предприятий.
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