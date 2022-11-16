Вокруг Магнитогорска появится свой «зеленый пояс»

Основная цель — сохранение лесов Магнитогорска Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Магнитогорске может появиться свой лесопарковый «зеленый пояс» вокруг города. Как рассказали в Общественной палате региона, по этому вовпросу пройдут публичные слушания.

— Целью организации лесопаркового зеленого пояса является сохранение зеленого фонда города Магнитогорска, обеспечивающего средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции, — уточнили в ведомстве.

Так, магнитогорцы смогут до 17 ноября предложить свои идеи и замечания через почту 7371657_op@mail.ru, а уже 22 ноября с 15:00 до 17:00 — высказаться лично на публичных слушаниях в администрации.

Ранее в течении года вокруг Челябинска образовался «зеленый пояс» из 32 тысяч высаженных деревьев. Об этом рассказали в эко-движении «Эко-Standart».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru