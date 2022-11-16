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НовостиОбщество16 ноября 2022 3:34

В Челябинске третий день подряд начинается с 8-балльных пробок

Челябинские водители застряли в 8-балльных пробках утром 16 ноября
Елена КОЛЧИНА
Водители уже ранним утром застряли на дорогах

Водители уже ранним утром застряли на дорогах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске утром 16-ноября образовались внушительные дорожные пробки. Уже к 8:20 интенсивность заторов, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», достигла 8 баллов. В нескольких местах случились ДТП.

Проблемы с проездом отмечаются во всех районах города, но самая сложная ситуация на Копейском шоссе, проспекте Ленина, улицах Доватора, Блюхера, Труда, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев и Куйбышева, на проспекте Победы, Свердловском и Комсомольском проспектах.

С 8-балльных заторов в Челябинске начинается уже третье утро на этой неделе. В понедельник сложности у автомобилистов возникли после сильного снегопада. К среде 16 ноября последствия снегопадов и похолодания все еще заметны. Метеорологи предупреждают об образовании гололедицы.

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