В Челябинской области стали использовать мошенническую схему с обещанием кешбэка

Мошенники присвоили 33 тыс. рублей
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Челябинской области мошенники прибегли к схеме обмана с обещанием крупного кешбэка. Жертвой аферистов стал 68-летний житель Миасса.
Мужчине позвонила незнакомка, назвавшаяся оператором банка. Она сообщила миасцу о процентах, начисленных за оплату покупок по карте. Накопившийся у пенсионера кешбэк, по словам мошенницы, составил 9,9 тыс. рублей.
Женщина упомянула, что у собеседника есть две поверил обманщице, решив, что кто угодно знать о количестве его банковских карт не может.
А женщина потребовала у собеседника назвать все данные одной из карт и передала трубку своему помощнику — самозваному сотруднику финансового отделения.
Тот осчастливил миасца известием о 33 тыс. начисленных ему бонусов, которые переведут в рубли. Вот только для перевода, по словам обманщика, нужно назвать код, который пришлют на телефон пенсионера.
Миасец выполнял все указания аферистов, но тут ему пришла СМС-ка от банка с предупреждением о возможном мошенничестве. Спохватившись, мужчина прекратил разговор с обманщиками, сам позвонил в банк и узнал, что деньги ему вовсе не начисляли. Наоборот, с его кредитной карты забрали 33 тыс. рублей.
Тогда пенсионер заблокировал карту и поторопился в полицию.
— Возбудили уголовное дело по признакам мошенничества, — сообщили в региональном ГУ МВД.
Коварных «сотрудников банка» сейчас разыскивают.
Ранее в Челябинской области пенсионер отдал мошенникам 1,6 млн рублей. Обманщики уговаривали пожилого человека три дня подряд.
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