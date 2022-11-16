Алексей Текслер встретился в Минске с Чрезвычайным и Полномочным Послом Борисом Грызловым

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым расширение экономического сотрудничества. Встреча прошла в Минске во время работы делегации Южного Урала.

Алексей Текслер и Борис Грызлов также затронули перспективы промышленной кооперации в машиностроении и другие проекты.

В Белоруссию Челябинская область поставляет металл, технику, продукты питания. Закупает регион в основном технику: автобусы МАЗ и тракторы Минского тракторного завода.

Делегация Челябинской области работала в Минске 4 дня. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор подчеркнул, что предприятия Челябинской области заинтересованы в развитии кооперационных связей с белорусскими производителями. Со своей стороны наш регион намерен увеличить поставки продукции известных брендов, а также малого и среднего бизнеса.

В ходе официального визита делегации Челябинской области в Республику Беларусь губернатор Алексей Текслер также встретился с Президентом Александром Лукашенко. Помимо обсуждения экономических вопросов и импортозамещения стороны договорились о культурном и образовательном обмене. В Минске Алексей Текслер принял участие в церемонии возложения венка и цветов к Вечному огню у монумента Победы. В мероприятии приняли участие члены южноуральской делегации.

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