Заболеваемость возросла: в Челябинской области у 97 человек за день диагностировали Covid-19

На лечении остаются 1,7 тыс. человек Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 97 новых случаев коронавируса —на 5 больше, чем накануне. Седи новых инфицированных пятеро школьников. До того на протяжении недели с небольшим ежедневно выявляли не более 95 новых заболевших.

По данным регионального министерства здравоохранения к 16 ноября, от Covid-19 продолжают лечиться 1 749 южноуральцев.

За сутки от коронавируса умерли 4 пациента.

А за все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 392 176 жителей Челябинской области.

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