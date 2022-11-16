Гречка, тонометр и поездка в Египет: ТОП-5 подешевевших товаров и услуг составили в Челябинской области

Кто-то выбирает пылесос, а кто-то купальник. Фото: Олег РУКАВИЦЫН, Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области за месяц снизились цены на 70 видов продуктов, 109 несъедобных товаров и 19 услуг. Об этом по итогам октября сообщает Контрольно-счетная палата региона.

Сильнее всего подешевели услуги по организации поездок на отдых. Путевка в Египет стала стоить на 26% меньше, путевка в ОАЭ снизилась в цене на 21%. Поездка в Беларусь стала дешевле на 20%, а в страны Ближнего Востока — на 19%. За отдых в Турции теперь челябинцы отдают на 16% меньше, чем месяцем ранее.

Среди товаров снижение цен оказалось не столь драматичным. Максимальный показатель составил 13% — на столько подешевели яблоки. Одновременно цены на виноград снизились на 7%, на гречку — на 6,5%. На 6% подешевели лимоны, на 4,6% сахар песок. Остальные 65 видов продовольствия подешевели на еще менее значительный процент.

ТОП-5 по снижению цен на непродовольственные товары возглавляют пылесосы (обычные напольные, не роботы и не компактные ручные модели). Они подешевели на 12,6%.

На втором месте смартфоны, подешевевшие за месяц на 7,5%.

Третья строчка досталась электронным тонометрам, которые стали стоить на 6% меньше.

На 5,5% в цене снизились ткани для пошива штор. А замыкают пятерку сильнее всего подешевевших товаров электролампочки. Цена на них уменьшилась на 4,5%.

Напомним, в Челябинской области проследили также за изменением цен на продукты в последние две недели. Дороже стоить стали бутерброды с маслом.

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