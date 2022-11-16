Финал всероссийской креативной олимпиады «Арт-Успех» пройдет в «Артеке»

Фото: пресс-служба "Артека"

Всероссийская креативная олимпиада «Арт-Успех» проводится в рамках всероссийской большой олимпиады «Искусство — Технологии — Спорт». Участниками являются дети от 10 до 18 лет, обучающиеся образовательных организаций всех типов, в том числе дети с ОВЗ и инвалидностью, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Мероприятие направлено на поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся и формирование будущего лидерского актива России, поддержку школьных общественных объединений и школьных спортивных клубов.

По итогам отборочных туров, в которых приняли участие более 385 000 человек из 81 региона Российской Федерации, в финал олимпиады вышли 400 детей. Это 36 лучших команд из 26 регионов Российской Федерации.

Фото: пресс-служба "Артека"

Олимпиада будет проходить в течении 13 смены «Будущее начинается сегодня», в ходе которой артековцы примут участие в просветительских занятиях «Профессии будущего», присоединятся к всероссийской акции и напишут изобразительный диктант, посвященный году культурного наследия народов России, воссоздадут знаменитый Нюрнбергский процесс, вспомнят подвиг Гули Королёвой. Любителей театрального искусства во всероссийскую неделю «Театр и дети» порадует общеартековский конкурс театральных премьер «Театральные подмостки – детям». Также артековцы станут участниками всероссийской культурной акции «Письмо Деду Морозу».

Организаторы Олимпиады: министерство просвещения Российской Федерации при участии министерства культуры Российской Федерации, министерства спорта Российской Федерации. Федеральный оператор - ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий».