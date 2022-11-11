Дети из Луганской Народной Республики проводят каникулы в челябинском лагере «Еланчик»

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с детьми из Луганской Народной Республики, который сейчас отдыхают в детском оздоровительном лагере «Еланчик». Ребята поделились впечатлениями от южноуральской природы, Челябинска и Миасса, а также задали вопросы о поступлении в местные вузы.

— Мы продолжим программу оказания помощи детям и с организацией отдыха, — отметил Алексей Текслер после общения. — Причем это дети разного возраста, которые к нам приезжают. Част из них уже достаточно взрослые, поэтому мы говорим на тему будущего, на тему учебы, в том числе на территории Челябинской области. Мне кажется это очень важно, чувствуется, что ряд ребят обязательно приедут и будут учиться здесь. Я считаю это это правильно —получить профессию.

В Еланчик приехали отдыхать 40 детей из Алчевска и Стаханова. Это ребята, которые отличились в учебе, спорте, творчестве, а также дети-сироты и из многодетных семей. Осенняя смена организована полпредом президента на Урале Владимиром Якушевым и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

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