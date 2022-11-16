«Орлан» на 5 дней перестанет ездить по маршруту Челябинск-Екатеринбург

«Орлан» запустили 11 ноября Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Рельсовый автобус «Орлан» (РА-3) на маршруте Челябинск — Екатеринбург на несколько дней подменит его предшественник — дизель-поезд модели РА-2. Уже известны даты: 17 ноября, 1 декабря, 15 декабря, 29 декабря и 2 января.

— Замена подвижного состава пройдет планово в связи с необходимостью проведения технического обслуживания состава, — сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

«Орлан», как более продвинутая модель отличается системой климат-контроля и оборудованием для маломобильных пассажиров.

Напомним, «Орлан» запустили в минувшую пятницу, 11 ноября. Журналист КП-Челябинск съездила до Екатеринбурга и обратно. Насколько комфортный поезд и что можно успеть один день, — в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru