Алексей Текслер подарил спортшколе Полетаево новую машину для прокладки склонов

Фото: пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер посетил лыжный комплекс в Полетаево и передал спортсменам новый ратрак. С его помощью местная спортшкола теперь может полноценно готовить лыжные трассы к соревнованиям.

Спортивный объект круглогодичного действия со всей необходимой инфраструктурой и лыжероллерной трассой открылся в Сосновском районе несколько лет назад. Глава региона отметил высокие достижения ребят: в прошлом году учащиеся полетаевской спортивной школы одержали победу на Спартакиаде Союзного государства Россия и Белоруссия от команды Челябинской области в составе сборной России.

— Весь регион любит заниматься лыжным спортом, нужно создавать инфраструктуру, и мы планомерно это делаем. В Полетаево хороший пример. Порядка 300 человек занимается лыжами только здесь, — отметил Алексей Текслер.

Для спортсменов и любителей активного образа жизни рядом с лыжным комплексом в Полетаево также построили городок для воркаута, тропу здоровья и площадку ГТО. Губернатор подчеркнул, что в связи с развитием и востребованностью лыжного спорта в регионе работа по строительству и обновлению лыжных баз ведется по всей области.

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