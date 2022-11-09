Проект набережной Троицка продолжит бороться за победу в федеральном конкурсе по благоустройству

Фото: проект набережной.

Проект благоустройства набережной в пятом микрорайоне Троицка направлен в федеральную конкурсную комиссию. Ранее он был поддержан на заседании межведомственной комиссии по вопросу реализации на территории Челябинской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Города Челябинской области принимают участие в федеральном проекте по настоянию губернатора Алексея Текслера. Весной 2022 года глава региона поручил организовать в муниципалитетах рейтинговое голосование по объектам.

— В этом году нужно шире вовлечь жителей в отбор объектов для благоустройства, — подчеркнул Алексей Текслер.

Письмо о направлении заявки Троицка также подписал глава региона. Троицк уже в четвертый раз принимает участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, дважды становился финалистом и один раз — победителем. В этом году на конкурс представлен проект по благоустройству набережной в 5-м микрорайоне «Солнечный берег».

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