Гредзен, Меркушева, Тараканова и Третяк станут вратарями на матче звезд ЖХЛ 2022

Тренеры Запада и Востока назвали имена вратарей, которые будут защищать ворота команд на Матче Звезд Женской хоккейной лиги 4 декабря в Челябинске.

Штаб Валерия Давлетшина выбрал 18-летнюю Дарью Гредзен из «Бирюсы» и Милену Третяк из челябинской команды «Белые Медведицы». Команда Запада, которую возглавляет Алексей Чистяков, сделала ставку на Валерию Меркушеву и Валерию Тараканову из «Торпедо».

Вратари Востока

Для обеих хоккеисток в команде Востока Матч Звезд 2022 станет дебютным.

Дарья Гредзен проводит четвёртый сезон в ЖХЛ. За «Бирюсу» вратарь сыграла 70 матчей, засушив девять из них. В сезоне 2022/2023 Дарья выступила в девяти матчах, семь из них стали победными. Коэффициент надёжности вратаря составляет 2,22. Гредзен самая молодая голкипер Матча Звезд 2022 – хоккеистке 18 лет.

Гредзен – участница Олимпиады-2022 в Пекине. Вратарь «Бирюсы» дебютировала на Играх в матче с США – заменила Марию Сорокину в третьем периоде при счёте 0:5. Дебют получился успешным: Гредзен отразила 19 бросков за 11 минут и ни разу не пропустила.

Милена Третяк – основной вратарь челябинских «Белых Медведиц». Хоккеистка проводит в Лиге седьмой сезон. Из 83 матчей Третяк выиграла 31, засушив 11. В сезоне 2022/2023 Милена – второй вратарь ЖХЛ по количеству отражённых бросков: за 14 матчей спасла ворота 459 раз. Третяк входит в тройку лучших вратарей ЖХЛ по количеству «сухих» игр в чемпионате 2022/2023 – она трижды в сезоне сыграла «на ноль».

Вратари Запада

Валерия Меркушева и Валерия Тараканова выступают за «Торпедо».

Валерия Тараканова – лучший вратарь ЖХЛ сезона 2021/2022. В Лиге голкипер выступает с чемпионата 2015/2016 и всё время за нижегородскую команду. Она самый опытный вратарь в ЖХЛ – 164 матча. Валерия выиграла 77 из них, 20 – «всухую». В сезоне 2022/2023 Тараканова провела шесть игр, победив в трёх. Процент отражённых бросков составляет 93,8.

У коллеги Таракановой – 23-летней Валерии Меркушевой – на один «сухой» матч меньше: из 151 матчей в Лиге вратарь 19 раз сыграла «на ноль». Меркушева выступает в ЖХЛ семь лет, в сезоне 2020/2021 получила награду лучшего игрока сезона. В сезоне 2022/2023 Валерия провела шесть матчей, четыре стали победными. Коэффициент надёжности вратаря составляет 1.67.

Предстоящий Матч Звезд станет для Меркушевой пятым: она не пропустила ни одной встречи в рамках звездного уикэнда.

Валерия участвовала в Олимпийских играх 2022 в Пекине, где провела два матча: против сборной США и Швейцарии.