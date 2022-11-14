Промышленность Южного Урала обгоняет другие регионы России

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Урал удерживает высокий уровень промышленного производства даже в сложных условиях, пишет телеграм-канал «Челябушка», ссылаясь на заявление вице-премьера Дениса Мантурова.

Соответствующий индекс за 9 месяцев 2022 года в УрФО выше, чем в среднем по России, объём отгруженных обрабатывающими предприятиями товаров вырос на 14%.

Более того, Мантуров анонсировал открытие на территории округа 13 индустриальных и двух техно- парков (пока без конкретики по локациям).

— За весь Урал, конечно, не ответим, но в Челябинской области развитие инфраструктуры для промышленности, о котором упомянул вице-премьер, видно невооружённым глазом, — констатируют авторы канала. — Так, в апреле количество индустриальных парков в регионе увеличилось до четырёх за счёт зарегистрированной площадки на базе ЮАИЗ с предполагаемой годовой выручкой в 240 миллионов рублей, а в июле в «Малой Сосновке» прибыло резидентов — пять компаний с общими инвестициями на четыре миллиарда рублей развернули там свои проекты импортозамещения.