Губернатор Алексей Текслер спустился на стройку челябинского метро и поделился кадрами со стройплощадки

Фото: t.me/chelyabushka

Приоткрыта завеса тайны происходящего в челябинском метро: актуальное фото антуража подземки показал общественности губернатор. Как сообщает паблик о жизни региона «Челябушка», Алексей Текслер спустился на стройплощадку линии «Север-Юг» с профильными чиновниками правительства, мэром Натальей Котовой и главой подрядчиков Анной Меркуловой, чтобы проанализировать ситуацию изнутри.

— Впрочем, громких заявлений про проект на выездном совещании не последовало. Процесс идёт по графику — уже хорошая новость. Что до внушительного состава посетивших объект, то это можно расценивать как подтверждение заинтересованности всех ступеней власти (города, региона) и, разумеется, фирмы, подписавшей контракт, — рассуждают авторы телеграм-канала. — Не стало сюрпризом и то, что под метротрам не годятся вагоны, которые закупались до сих пор. Ещё в октябре в Миндортрансе разъяснили необходимость специальных трёхсекционных (понадобится около трёх десятков), а Роскосмос презентовал «тройки» как уникум-решение интеллектуального центра завода.