Скользко и морозно: в Челябинской области похолодает до -23, но этим каверзы погоды не ограничатся

«В толстой зимней одежде падать на льду не так больно», - намекает погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области уже в ночь на 17 ноября похолодает до -18, -23 градусов. Не так морозно будет только в самых южных районах: там прогнозируют -13.

Днем в четверг обещают -7, -12. Ветер стихнет. Зато лед на дорогах никуда не денется, гололедица сохранится и 17, и 18 ноября.

В пятницу, как предсказывают специалисты, снова начнутся осадки. В некоторых районах Челябинской области пройдет небольшой снег. Ветер окрепнет до 3-8 метров в секунду, но значительно потеплеет: до -8, -3 градусов.

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