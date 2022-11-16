В челябинских микрорайонах выросли скорости домашнего интернета от МТС

Фото: unsplash.com

МТС модернизировала сеть и увеличила скорость домашнего интернета в домах жилого комплекса «Академ Риверсайд», расположенных на улицах Наркома Малышева, Университетской набережной и Чичерина. Компания также обеспечила высокоскоростным домашним интернетом жителей в ЖХ «Ньютон» – он появился в домах по улицам Героя России Родионова, 250-летия Челябинска, Академика Макеева и Татищева. В центре Челябинска комплексные тарифы с высокоскоростным домашним интернетом и цифровыми сервисами МТС стали доступны еще большему числу семей из «Манхэттена» и «Западного луча». Вместе с этим еще больше семей из Челябинска смогут ежемесячно экономить до 40 процентов, объединяя домашние сервисы, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр KION в единый пакет.

Благодаря улучшениям еще больше южноуральцев смогут выходить в сеть на скорости в пять раз превышающие стандартные 100 Мбит/с – с комфортом выходить в интернет с большего количества устройств или смотреть онлайн-фильмы в качестве 4K даже в вечернее время. Также челябинцы смогут экономить до 40 процентов ежемесячно, объединяя в единый пакет услуг высокоскоростной домашний интернет, цифровое телевидение, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр KION.

В ноябре компания МТС также завершила один из этапов развития фиксированной сети в Магнитогорске. Работы, проведенные более чем в 250 домах города, позволил еще 20 тысячам семей города подключать домашний интернет на скорости до 500Мбит/с и экономить на связи цифровых сервисах.