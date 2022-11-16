«Есть у магазина фишка»: В Челябинской области возбудили дело из-за звуковой рекламы

"Талисман веселый мишка" не спас магазин от проверки Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В управлении Антимонопольной службы по Челябинской области возбудили дело из-за рекламы магазина в Снежинске. Призывы к покупателям транслировали через динамик, размещенный на здании, в котором находится торговая точка.

Жителю Снежинска не понравились навязчивые рекламные стихи, он снял происходящее на видео и прислал антимонопольщикам.

— Все для дома и семьи, ты недорого возьми… магазин постоянных распродаж, все по выгодной цене нравится тебе и мне. Есть у магазина фишка – талисман мохнатый мишка, — цитируют в УФАС возмутившую снежинца рекламу.

Транслировать рекламные сообщения через прикрепленные к зданиям колонки запрещает закон, так что магазин собираются привлечь к ответственности. Правда, не сразу: первое заседание комиссии по делу назначено на 13 декабря.

Начальник управления федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Анна Козлова рассказала КП-Челябинск, что житель Снежинска правильно подал заявление о сомнительной рекламе. Если бы он, например, просто позвонил в службу и пожаловался, проверку бы провести не получилось.

— Нужно написать заявление, нужна фото- или видеофиксация, указать место, где проходила рекламная акция. И эту информацию представить, — уточнила Анна Козлова.

Ранее в УФАС призвали челябинцев не доверять кочующим магазинам «срочных распродаж».

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