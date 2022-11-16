До -28: жителей Челябинской области экстренно предупреждают об аномальном морозе

Южноуральцам советуют готовиться к очень холодной ночи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Метеорологи уточнили прогноз на ближайшую ночь. Раньше жителей Челябинской области предупреждали о падении температуры до -23. Но по последним данным, морозы будут еще крепче. В ночь на четверг 17 ноября в низинных районах похолодает до -28 градусов.

Местами могут появиться туманы, осядет изморозь, и повсеместно сохранится гололедица.

Днем 17 ноября прогнозируют от -10 до -15 градусов и безветрие.

Гололедица сохранится минимум до субботы 19 ноября. А вот морозы надолго не задержатся, уже с пятницы в Челябинской области начнет постепенно теплеть.

Напомним, минувшей ночью под Челябинском насмерть замерз 34-летний мужчина.

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