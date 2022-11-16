Житель Челябинской области ограбил квартиру при помощи кирпича и увез украденное на такси

Таксиста не смутил груз, который вез пассажир. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области рецидивист ограбил квартиру и уехал с места преступления на такси.

Пострадали жители дома на улице Ленина в Верхнем Уфалее. Злоумышленник заранее «присмотрел» их квартиру. На преступление он пошел с кирпичом.

Мужчина сперва бросил в окно квартиры кирпич, чтобы проверить, дома ли хозяева. Когда на разбитое окно никто не отреагировал, вор влез через него в дом. Он забрал пылесос, водонагреватель и садовый триммер. Выбравшись с приборами на улицу, мужчина вызвал такси и спокойно поехал к себе домой.

Туда же вскоре явились сотрудники полиции. Они задержали 48 летнего мужчину, у которого, как выяснилась, уже есть судимость. Украденное имущество вернули хозяевам.

Как уточнили в региональном ГУ МВД, в отношении жадного до чужих вещей верхнеуфалейца возбудили уголовное дело о краже. Суда мужчина будет дожидаться в СИЗО.

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