Челябинскому режиссеру «Ералаша» Илье Белостоцкому смягчили наказание за развращение ребенка

Доказательства темных дел режиссера несколько лет собирали волонтеры. Фото: Илья Белостоцкий/.vk.com

Уроженцу Челябинска, режиссеру «Ералаша» Илье Белостоцкому сократили срок заключения. Решение об этом принял Московский городской суд. Как сообщили в пресс-службе суда, новый срок лишения свободы составит не 14, а 6,5 лет в колонии общего режима.

Так существенно смягчить наказание позволила переквалификация дела. Ранее Илью Белостоцкого признали виновным в действиях сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет. Но при пересмотре дела суд решил, что режиссеру стоит назначить наказание по другой статье — о развратных действиях.

Напомним, о насилии со стороны Ильи Белостоцкого заявил юный актер. В 2018 году 13-летний мальчик два дня находился в квартире режиссера, а последний воспользовался беспомощным состоянием ребенка.

Илья Белостоцкий родился в Челябинске. Учился на врача, но, не окончив образование, перевелся в институт культуры. Позднее поступил на режиссерский факультет ВГИК. В «Ералаше» Илья Белостоцкий начал работать с 2004 года, туда его пригласил лично Борис Грачевский. Помимо роликов для тележурнала режиссер снял один полнометражный фильм — «Бегство рогатых викингов». В Челябинской области эту киноленту бесплатно показывали школьникам.

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