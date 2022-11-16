Управляющая компания завалила булыжниками стихийную парковку под окнами дома на северо-западе Челябинска

Привычное место для парковки внезапно оказалось недоступным. Фото: Валерий Холодилин

«Смотрю в окно – а там кран булыжники огромные разгружает на нашу автопраковку!» – рассказывает челябинец Валерий Холодилин. Житель 38-го дома по улице Чичерина ринулся на улицу и выяснил: камни привезла управляющая компания – таким способом она решила избавить от автомобилей газон, который жители давно приспособили под парковку.

– Машин всегда битком, с соседнего дома тоже к нам ставят. И никому это не мешает вообще. Газон рядышком, большой, с двумя рядами деревьев вдоль всей улицы 250-летия Челябинска, там и люди, и собачки гуляют, – объясняет журналисту КП-Челябинск Валерий. – А тут одна грязища, люди через нее идут и всю грязь несут в подъезды. Весной-осенью ужас что творится. Лучше бы бордюр ниже сделали, сколько прошу уже.

А еще лучше – чтобы все заасфальтировали, продолжает челябинец.

Между тем, в управляющей компании свое видение ситуации.

– Грязи на газоне действительно полно, и как раз из-за паркующихся машин, которые колесами буквально вскапывают землю и растаскивают по микрорайону. На ситуацию устно пожаловались сами жители 38-го дома и письменно – жители дома 40-летия Победы, 40а. В соцсетях провели опрос – большинство поддержало такую инициативу. Мы перенесли успешный опыт из «Академа», где камни защищают газоны уже больше двух лет. Хотя ситуация с парковкой наиострейшая – по 2 машины в семье, – пояснил КП-Челябинск руководитель УК «Домуправ-Стандарт» Артем Клименко.

Жители Академа такой способ защитить газон поддержали, говорит руководитель УК. Фото: Артем Клименко

Забор или столбики проигрывают природным валунам – их не надо красить, вкапывать, бетонировать, они дешевле и долговечнее, кроме того, между ними остается место для прохода, объясняет Артем Клименко.

Среди жителей прошел слух, что камни привезли чуть ли не с Ильменского заповедника – хотели немного «хайпануть в СМИ», продолжает руководитель. На самом деле – это обычный бутовый камень из карьера в Кременкуле.

Следующим летом планируется облагородить газон: завезти чернозем и посеять газонную траву, резюмировал Артем Клименко.

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