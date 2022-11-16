Челябинский «Трактор» выиграл у «Амура» в серии буллитов

«Трактор» завершил дальневосточное турне победой в овертайме над «Амуром» - 2:1. Фото ХК «Амур»

Накануне во время дальневосточного турне «Трактор» дважды уступил во Владивостоке «Адмиралу» (0:3, 0:1) во Владивостоке, и в первой игре хабаровскому «Амуру» (0:2). Итог — 12 периодов без заброшенных шайб!

Сегодня, 16 ноября, черно-белые сыграли повторный матч в Хабаровске. Болельщики ждали, что «Трактор» наконец-то завершит свою печальную безголевую серию и постарается взять-таки столь нужные очки.

И это случилось в середине второго периода, когда Петр Хохряков и шведский легионер Адам Альмквист поочередно забросили по шайбе. Правда, гости после голов Лапина и Барулина в этом же отрезке матча сравняли счет.

Третий период не принес успеха ни той, ни другой команде, равно, как и овертайм. А в серии буллитов успешнее оказался «Трактор». Победный гол на счету Никиты Тертышного.

19 ноября «Трактор» начнет пятиматчевую домашнюю серию. Первая игра с магнитогорским «Металлургом».

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