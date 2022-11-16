114 млн рублей выплатила Челябинская область мобилизованным и их родственникам

Теперь выплаты могут получить родители мобилизованного Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В министерстве социальных отношений продолжают принимать заявления от мобилизованных и их родственников на региональную единовременную выплату 50 тыс. рублей. Челябинская область уже выплатила 114 млн рублей. Однако поступают жалобы, что деньги не поступают на счет в положенные 5 дней. Причину объяснила министр социальных отношений Ирина Буторина на комитете по социальной политике Законодательного собрания.

— Срок зависит от того, собираем ли мы пакет документов, — сказала Ирина Буторина. — Запрашиваем подтверждение статуса мобилизованного, удлиняются сроки из-за запроса комиссариату. Иногда выплаты не поступают из-за неверных реквизитов.

Теперь выплаты помимо супруги за мобилизованного могут получить родители. Правда, для этого им заранее нужно оформить доверенность.

— С родителями решаем в индивидуальном порядке, не отказываем, — уточнила глава регионального минсоца.

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