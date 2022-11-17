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НовостиОбщество17 ноября 2022 15:52

В Челябинске 9 декабря проведут «Битву Титанов»

Интеллектуально-развлекательное мероприятие состоится в четвертый раз
Источник:kp.ru
Фото: "Битва Титанов"

Фото: "Битва Титанов"

«Битва Титанов» приурочена к профессиональным праздникам: Дню бухгалтера и Дню юриста. Четвертый год в Челябинске на интеллектуально-развлекательном мероприятии собираются юристы, адвокаты, бухгалтера, финансисты и просто гости, пожелавшие разделить праздник.

— Мы не хотим отвлечься от суровых будней, мы хотим прибавить сил и смысла, — объясняют задумку организаторы.

Фото: "Битва Титанов"

Фото: "Битва Титанов"

Формат торжества дает возможность неформально пообщаться с коллегами, получить полезные связи, поучаствовать в интеллектуальном квесте и побывать на мастер-классе театрального режиссера. Всех гостей ждут праздничный ужин в красивом месте, танцы, конкурсы и подарки.

Party & Networking «Битва Титанов» состоится 9 декабря 2022 года в 18:30. Продажа билетов уже открыта. Регистрация на мероприятие «Битва Титанов» по ссылке или по телефонам: 8 912 081-15-13, (351) 211-68-74, (351) 211-68-75.