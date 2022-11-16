Семья босоногого мальчика, брошенного в отделении банка, состоит на учете в органах соцзащиты Челябинской области

4-летнего ребенка без обуви оставили в отделении банка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство социальных отношений Челябинской области взяло под свой контроль ситуацию с босоногим 4-летним мальчиком, которого пьяный мужчина оставил в отделении банка. Оказалось, что его семья состоит на учете в органах соцзащиты населения.

— Нами будет проведена проверка органов и учреждений системы социальной защиты населения Южноуральска в части оценки полноты и эффективности принимаемых мер в работе с этой семьёй и в целом по направлению, — рассказали в пресс-службе минсоца.

Известно, что сейчас мальчик находится в безопасных условиях.

Напомним, 15 ноября в Южноуральске пьяный мужчина привел босоногого мальчика в отделение банка и оставил там. Оказалось, что мать ребенка ушла за двумя младшими детьми, оставив сына дома с отцом. Глава семейства в это время сидел с другом и выпивал, а потом уснул. Его товарищ вышел на улицу, тогда-то вслед и увязался ребенок. В какой-то момент мужчина увидел идущего за ним по снегу босого ребенка, завел его в банк и оставил. Мальчик получил обморожение, Следственный комитет начал проверку.

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