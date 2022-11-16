«Соцгород» поздравил юбиляров ветеранского движения городка металлургов

Фото: Соцгород

Виновницы торжества – три замечательные женщины: Алевтина Петровна Денисова, Лариса Борисовна Соловьева и Нина Аркадьевна Дружкова активно участвуют в жизни родного района, помогают своим землякам, пожилым людям и подают пример неравнодушия и душевной щедрости молодому поколению.

У каждой из этих тружениц интересная, насыщенная событиями жизнь и богатая биография.

Фото: Соцгород

Лариса Борисовна Соловьева тоже по профессии бухгалтер. Последние 10 лет работала в 14 школе и сотрудничала с «Соцгородом». По словам пенсионерки лидер движения Андрей Барышев всегда поддерживал и продолжает поддерживать не только пенсионеров, ветеранов, тружеников тыла, но и молодежь: «Соцгород проводит детские мероприятия, спортивные соревнования, а раньше во время каникул создавал трудовые лагеря. У этого движения большая долгая история и хочется, чтобы оно жило и развивалось дальше, а мы, ветераны, всегда будем рядом», - с оптимизмом говорит Лариса Борисовна.

Нина Аркадьевна Дружкова тоже рассказала о себе и своей работе в совете ветеранов: «По образованию я библиотекарь-библиограф, по призванию «офицерская жена», поэтому молодость у меня прошла на монгольской границе, муж служил в танковых войсках. В Челябинске я с девяностых годов, работала в Юридическом Техникуме более 15 лет, а когда вышла на пенсию, решила заняться общественно-полезной работой. Совет ветеранов проделывает большую и нужную работу, помогает людям в решении их проблем. У нас в коллективе все очень активные, жизнерадостные и добрые. Если говорить о своей семье, то сохранять бодрость духа мне помогают мои внуки. Их у меня трое. Старший внук боевой летчик, ему уже 28 лет, закончил ЧВВАКУШ, средний учится на 2 курсе факультета журналистики, а самая маленькая у нас еще во втором классе. Будущему поколению я бы пожелала, чтобы, когда они выросли, стали чем-то похожи на нас, на сегодняшних ветеранов и активистов, чтобы приобрели и сохранили все эти душевные качества, любовь ко всему окружающему миру и к людям», - выразила надежду Нина Аркадьевна.