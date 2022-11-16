В Челябинской области завершили региональные выплаты контрактникам батальонов «Южноуралец» и «Южный Урал»

Предоставлены выплаты 2 тыс. рублей в сутки и единовременная 150 тыс. рублей Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области все контрактники фирменных батальонов «Южноуралец» и «Южный Урал» получили региональные выплаты. Об этом на комитете по социальной политике Заксобрания доложила министр социальных отношений Ирина Буторина. Общая сумма составила 38 млн рублей.

— Предоставлены выплаты 2 тыс. рублей в сутки и единовременная в размере 150 тыс. рублей, — уточнила Ирина Буторина.

Напомним, в августе губернатор Алексей Текслер внес в Заксобрание законопроект о дополнительных мерах поддержки участникам спецоперации. Кроме того, приняты региональные выплаты участникам спецоперации в ДНР и ЛНР в дополнение к федеральным. Их получают не только военные и их семьи, а также командированные лица и волонтеры. Сколько они получат.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В министерстве социальных отношений продолжают принимать заявления от мобилизованных и их родственников на региональную единовременную выплату 50 тыс. рублей. Челябинская область уже выплатила 114 млн рублей. Почему выплаты могут задержать.

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