В Челябинской области перед судом предстанут владельцы интернет-магазинов по продаже наркотиков

Обвиняемым также предстоит ответить в суде за отмывание денег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области перед судом предстанут трое южноуральцев за продажу и хранение наркотиков, а также за отмывание денежных средств. Полицейские установили, что злоумышленники создали в даркнете два магазина, через которые велась продажа запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— Деятельность фигурантов была пресечена оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружено более 500 тайников-закладок, а общая масса изъятых наркотических и сильнодействующих веществ превысила 28 килограммов, — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, наркотики распространялись на территориях Челябинской и Курганской области. Один из фигурантов отвечал за закупку, хранение и расфасовку. Остальные двое распространяли запрещенные вещества через тайники-закладки.

На средства, полученные преступным путем, обвиняемые купили земельный участок в деревне в Сосновском районе Челябинской области. Фасовкой и хранением начали заниматься уже в подсобном помещении. В дальнейшем фигуранты планировали продать земельный участок, чтобы омыть деньги. Кроме того, для этих же целей они проводили различные финансовые операции, в том числе с использованием криптовалюты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru