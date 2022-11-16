В Копейске начали курсировать автобусы, подаренные Москвой

Фото: администрация Копейска

В Копейске на маршруты дополнительно выпустили десять автобусов большого класса – их предоставил городу Мосгортранс. Общественный транспорт оснащен системой видеонаблюдения и кондиционерами, а также подходит для маломобильных пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Модернизация городской системы пассажирского транспорта на этом не заканчивается: в ближайшие годы планируется полностью обновить автобусный парк МУП «КПА». На следующий год планируется приобрести дополнительно еще 16 единиц техники, — уточнили в мэрии Копейска.

Новый транспорт будет курсировать на внутригородских маршрутах и заменит старые автобусы соответствующего класса. Оценить его удобства и преимущества могут копейчане, которые проживают в центре и поселках. Все автобусы застрахованы и разукрашены в стилистике челябинской транспортной агломерации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru