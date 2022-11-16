При строительстве элитной многоэтажки в центре Челябинска погиб 30-летний рабочий

Фото: управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска

В центре Челябинска в строящемся жилом комплексе «Алое поле» на проспекте Ленина погиб монтажник. Мужчина выполнял строительные работы в шахте лифта и сорвался с высоты пятого этажа. Об этом сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города.

— На месте происшествия работали экстренные службы города, в том числе спасатели Челябинской городской службы спасения. Обстоятельства трагедии выясняются, — рассказали в управлении.

Погибший от полученных травм скончался на месте. Ему было 30 лет.

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