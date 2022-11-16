Владимир Якушев провел в Челябинске совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа

Фото: пресс-служба полпреда в УрФО
Полпред президента в УрФО Владимир Якушев с рабочим визитом посетил Челябинск. Он побывал в НПО «Электромашина» и провел совещание по вопросам производственной деятельности и выполнения гособоронзаказа для обеспечения нужд СВО. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу уральского полпредства.
В ходе визита на предприятие Якушев побывал в Едином испытательном центре. Здесь проверяют продукцию военного и гражданского назначения на ударопрочность, износ и климатическое воздействие.
Владимир Якушев подчеркнул, что сейчас возрастает роль уральских предприятий в импортозамещении из-за открытого давления на Россию. По его словам, работа должна проводиться комплексно – от участия в технологических кластерах и отраслевой кооперации до решения кадровых вопросов.
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