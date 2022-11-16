Фото: Читатель КП-Челябинск

На Северо-Западе Челябинска затопило дорогу в районе дома № 48 по улице Молодогвардейцев. Об этом сообщают читатели КП-Челябинск.

— На Молодогвардейцев, 48 произошел порыв трубы канализации вся вода на дороге, — пишет один из наших читателей.

В администрации Курчатовского района корреспонденту КП-Челябинск подтвердили, что в курсе инцидента. Сейчас коммунальные службы работают над ликцвидации потопления.

Ранее управляющая компания завалила булыжниками стихийную парковку под окнами дома на Северо-Западе Челябинска. Таким решением остались довольны не все.

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