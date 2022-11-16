Челябинская телебашня окрасится в фиолетовый в поддержку семей с недоношенными детьми

Фото: пресс-служба филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ»

Телебашня в Челябинске окрасится в фиолетовый цвет. Как рассказали в челябинском филиале областного радиотелевизионного передающего центра, это будет приурочено к всероссийской акции «Мне не фиолетово».

— Наш филиал никогда не оставляет без внимания запросы на участие в социальных проектах, — рассказал директор филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Алексей Ивонин.

Акция «Мне не фиолетово» приурочена к Всемирному дню недоношенных детей. Ее организаторы из фонда «Право на чудо» призвают призвана поддержать семьи с детьми, появившимися на свет раньше срока.

Подсветка на башне будет включена уже завтра, 17 ноября. Фиолетовым башня будет светиться с 19 до 20 часов вечера.

Ранее мы писали о 51-летней жительнице села Чесма Челябинской области Ляйзат Ермекбаева, которая по вечерам мастерит необычных кукол.

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