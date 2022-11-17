Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за брошенного босого ребенка в челябинском банке

Пока в отношении матери ребенка составлен административный протокол Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за случая в Южноуральске, где пьяный мужчина привел босоногого мальчика по снегу в один из банков. Об этом рассказали в пресс-службе СКР.

— Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в Челябинской области, — объяснили в ведомстве.

Сейчас челябинское СК уже проводит проверку по происшествию. Теперь же дело поставлено на контроль федеральных следователей. Им необходимо нужно оценить действия родителей, которые не следят за ребенком, а также работу профильных служб родительской опеки.

Напомним, что ранее в Южноуральске полицейские вызвали на допрос мать ребенка. В отношении женщины составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Об этом КП-Челябинск сообщили в городской полиции.

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