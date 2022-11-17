В Челябинске за год установили 113 новых остановок

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

За 2022 год в Челябинске установили 113 новых остановочных комплексов и еще 20 будут обновлены до конца года. Об этом рассказали в администрации города.

— На 98 остановках установили и подключают электронные табло, которые информируют пассажиров о времени прибытия общественного транспорта в режиме реального времени, — добавили в мэрии.

Кроме того продолжается работа по обновлению старых остановочных комлексов. Всего же с 2019 по 2021 год в Челябинске устновлены 285 новых современных павильонов.

Ранее в Копейске на маршруты дополнительно выпустили десять автобусов большого класса — их предоставил городу Мосгортранс. Общественный транспорт оснащен системой видеонаблюдения и кондиционерами, а также подходит для маломобильных пассажиров.

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